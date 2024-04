Milan in un ottimo momento di forma: Pioli svela il segreto dietro i risultati dell'ultimo mese

Presso la sala stampa di Milanello l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15 a San Siro contro il Lecce. I rossoneri arrivano alla partita contro i salentini in un momento di forma eccezionale, come confermato anche dai risultati ottenuti nel mese di marzo. Il primo ad esserne consapevole è lo stesso Stefano Pioli, che nel corso del suo intervento ha svelato il segreto dietro gli ottimi risultati ottenuti dal Milan ultimamente. Queste le sue dichiarazioni.

A livello atletico si può dire che il Milan arriva nella fase decisiva della stagione come avresti voluto che ci arrivasse? "Sì, siamo riusciti a lavorare con tanti singoli giocatori con continuità. Il fatto di non avere stop ti permette di avere una buona condizione. Sempre più convinto che la condizione fisica dipenda tantissimo dall'aspetto mentale. Stiamo bene ma quello che abbiamo fino ad oggi conta veramente poco nel nostro lavoro, dobbiamo solamente pensare a mettere in campo la miglior prestazione domani. Sarà il finale di stagione a determinare tante situazioni".