Milan, Jimenez non convocato per le amichevoli del weekend

di Federico Calabrese

Il Milan continua la sua preparazione in vista dell'inizio della prossima stagione, con il primo impegno ufficiale che sarà il 17 agosto contro il Bari, per la sfida valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Tra poco i rossoneri saranno impegnati in amichevole contro il Leeds, e tra i convocati manca Alex Jimenez

Il classe 2005, che nello scorso campionato ha conquistato un discreto spazio, non figura nella lista dei convocati in questa mini tournée e mancherà dunque anche per la sfida al Chelsea