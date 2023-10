Milan, l'allenamento di questa mattina scioglierà i dubbi su Loftus-Cheek

Il Milan oggi si allena al mattino, alla vigilia della partita contro la Juventus e poche ore prima della conferenza stampa di Pioli. Il tecnico ieri ha potuto abbracciare in gruppo per tutta la sessione sia Krunic che Kalulu, con Okafor che già aveva ritrovato la condizione dopo lo spavento dell'incidente in auto. L'unico ancora a parte era stato Ruben Loftus-Cheek: per il centrocampista inglese quello di stamattina è l'allenamento della verità. Oggi saranno sciolti i dubbi sulla sua presenza domani contro i bianconeri.