Milan, dopo l’amichevole in famiglia è il turno del Celtic: il programma completo delle amichevoli estive

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Il programma delle amichevoli estive del Milan.

Questa mattina a Milanello è andata in scena la prima amichevole dei rossoneri in preparazione della prossima stagione. La prima squadra ha infatti giocato e vinto contro il Milan Futuro di Navarro. Un test in famiglia che ha iniziato a inserire minuti nelle gambe in entrambe le squadre rossonere. Sabato prossimo invece, alle ore 16, i rossoneri voleranno in Scozia dove affronteranno i campioni in carica del Celtic. Di seguito il programma completo.

MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia