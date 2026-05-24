Milan, la scelta nel nuovo ad spetterà a Massimo Calvelli

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Furlani ai saluti, il nuovo ad verrà scelto da Calvelli: in corsa ci sono Carnevali, Fenucci e Galliani, ma attenzione anche alla pista straniera

In attesa di capire se il Milan andrà o meno in Champions League, in casa rossonera è già iniziata la rivoluzione societaria voluta fortemente dal patron Gerry Cardinale. Il primo a salutare sarà l'ad Giorgio Furlani, tanto che il club di via Aldo Rossi ha già iniziato il casting per trovare il nuovo amministratore delegato. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, la scelta spetterà a Massimo Calvelli, manager di RedBird e membro del Cda del Diavolo che sta avendo un ruolo sempre più centrale nel Milan. I nomi che circolano sono quelli di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, Claudio Fenucci, ad del Bologna, e Adriano Galliani, ex ad del Milan di Berlusconi, ma attenzione anche alla possibilità che venga scelto un manager straniero.

CHI E' MASSIMO CALVELLI

Nato a Montevarchi nel 1974, Calvelli è stato da giovane un tennista di discreto livello, arrivando ad essere il numero 255 della classifica dell'Atp. Dopo aver lasciato il tennis giocato, dal 2009 al 2011ha lavorato per Wilson come Global Business Director, mentre poi è stato per otto anni in Nike dove si è occupato di marketing e ha negoziato accordi con grandi tennisti come Roger Federer, Rafael Nadal e Serena Williams. Dal 2020 fino al 2025, è stato invece il Chief Executive Officer dell’Association of Tennis Professionals: durante il suo mandato, l’Atp ha registrato cinque anni consecutivi di crescita a due cifre in termini di ricavi e utili e ha stretto un accordo storico con il fondo sovrano saudita Pif, diventato main sponsor di alcuni tornei, delle Finals e delle Finals di Next Gen.

Calvelli è entrato in RedBird a luglio 2025 dove ricopre la carica di CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners,. In cosa consistono questi ruoli? In pratica collabora strettamente con la leadership del gruppo per promuovere la crescita internazionale e la valorizzazione del portafoglio dell’azienda nei settori sport, media ed entertainment. Dopo essere entrato nel Cda rossonero a novembre 2025, ora sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nel nuovo Milan che ha in mente Gerry Cardinale.