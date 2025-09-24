Milan multato dal Giudice Sportivo dopo la partita di Udine

di Andrea La Manna

Pioggia di multe in Serie A al termine della quarta giornata. Tra le squadre sanzionate anche i rossoneri colpevoli di aver ritardato di qualche minuto l'inizio della partita. Ma vediamo nel dettaglio il provvedimento del Giudice Sportivo:

"Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento".