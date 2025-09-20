Milan ottimo ad Udine, Ferrara: "Prestazione veramente devastante"

Milan ottimo ad Udine, Ferrara: "Prestazione veramente devastante"
Ieri alle 23:00
di Manuel Del Vecchio

Ciro Ferrara, in studio a DAZN nel post partita di Udinese-Milan 0-3, commenta così la bella prestazione dei rossoneri al Bluenergy Stadium. Le sue parole:

"Prestazione veramente devastante, anche di fronte ad un Udinese che in queste prime giornate aveva dimostrato di avere un rendimento alto. Qualità tecnica elevatissima, tanta corsa e giocatori sempre in movimento: il secondo gol di Pulisic arriva da un suo inserimento. Il Milan oggi ci ha fatto vedere una grande prestazione oggi".