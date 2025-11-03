Milan, partenze a confronto: i rossoneri hanno 7 punti in più rispetto all'anno scorso

vedi letture

Il Milan vince contro la Roma e rende la classifica di Serie A decisamente interessante: in pochissimi punti ci sono cinque-sei squadre che potenzialmente possono darsi battaglia a lungo per lo scudetto. Ma com'è la partenza del Milan dopo dieci giornate? Facendo il confronto con le passate stagioni il trend portato da Allegri indica un buon miglioramento.

2025/2026: 21 Allegri

2024/2025: 14 Fonseca

2023/2024: 22 Pioli

2022/2023: 23 Pioli

2021/2022: 28 Pioli

2020/2021: 26 Pioli

2019/2020: 13 Giampaolo-Pioli

2018/2019: 18 Gattuso

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22

Milan 21

Roma 21

Inter 21

Juventus 18

Como 17

Bologna 15

Udinese 15

Cremonese 14

Sassuolo 13*

Atalanta 13

Torino 13

Lazio 12*

Cagliari 9*

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3*

* una partita in meno