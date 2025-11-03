Milan, partenze a confronto: i rossoneri hanno 7 punti in più rispetto all'anno scorso

di Manuel Del Vecchio

Il Milan vince contro la Roma e rende la classifica di Serie A decisamente interessante: in pochissimi punti ci sono cinque-sei squadre che potenzialmente possono darsi battaglia a lungo per lo scudetto. Ma com'è la partenza del Milan dopo dieci giornate? Facendo il confronto con le passate stagioni il trend portato da Allegri indica un buon miglioramento.

2025/2026: 21 Allegri
2024/2025: 14 Fonseca
2023/2024: 22 Pioli
2022/2023: 23 Pioli
2021/2022: 28 Pioli
2020/2021: 26 Pioli
2019/2020: 13 Giampaolo-Pioli
2018/2019: 18 Gattuso

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22
Milan 21
Roma 21
Inter 21
Juventus 18
Como 17
Bologna 15
Udinese 15
Cremonese 14
Sassuolo 13*
Atalanta 13
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*
* una partita in meno