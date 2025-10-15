Milan Primavera, il calendario rossonero fino al termine del 2025

Milan Primavera, il calendario rossonero fino al termine del 2025MilanNews.it
Oggi alle 07:40News
di Francesco Finulli

Il Milan Primavera questo fine settimana riprenderà le ostilità in campionato che al momento lo vede al nono posto, metà classifica, con undici punti in sette giornate. Una squadra molto giovane, quella di mister Giovanni Renna, che domenica mattina alle ore 11 giocherà in trasferta contro l'Atalanta, al momento seconda in classifica.

Sono state comunicate date e orari delle partite del Milan Primavera fino alla fine del 2025. Di seguito la lista:

Atalanta (19/10, 11.00) - Trasferta
Cesena (25/10, 13.00) - Casa
Lazio (2/11, 11.00) - Trasferta
Juve (8/11, 13.00) - Casa
Fiorentina (22/11, 15.00) - Trasferta
Inter (30/11, 13.00) - Trasferta
Verona (5/12, 14.00) - Casa
Bologna (12/12, 14.00) - Trasferta
Parma (16/12, 14.00) - Casa
Napoli (21/12, 15.00) - Trasferta