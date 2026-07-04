Milan, il tifo è tutto per Modric: tutti sperano nella permanenza del croato

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Il croato ha già avuto un colloquio in questi giorni con Ruben Amorim ma presto, come spiega il Corriere dello Sport, ne avrà un altro più approfondito

Il mercato del Milan continua a svilupparsi seguendo una strategia ben precisa, costruita con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva della rosa senza trascurare la programmazione del futuro. L'arrivo di Gonçalo Ramos costituisce soltanto una delle prime operazioni portate a termine dalla società, impegnata nella realizzazione di una squadra completa, competitiva e dotata di valide alternative in ogni reparto del campo.

Oltre agli acquisti, infatti, la dirigenza sta dedicando particolare attenzione alle possibili operazioni in uscita, ai rinnovi dei contratti dei giocatori più importanti e alla valorizzazione dei giovani talenti che rappresentano il futuro del club. Si tratta di aspetti strettamente collegati tra loro e destinati a incidere sulle decisioni finali che verranno prese nel corso delle prossime settimane.

La volontà del Milan è quella di mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo affidabile e pronto ad affrontare gli impegni della stagione con ambizione e continuità. Nel frattempo la società continua a seguire con grande attenzione tutte le evoluzioni del mercato, mantenendo rapporti costanti con diversi club e senza escludere ulteriori operazioni prima del termine della finestra estiva.

In casa rossonera intanto bisognerà capire il futuro di Luka Modric. Il croato ha già avuto un colloquio in questi giorni con Ruben Amorim ma presto, come spiega il Corriere dello Sport, ne avrà un altro più approfondito dove svelerà la sua decisione finale, e tutti sperano che possa proseguire almeno un altro anno per guidare il Diavolo in Europa dopo la delusione della scorsa annata