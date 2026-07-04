La Croazia è rientrata a Zagabria, ma sul volo non era presente Modric: il motivo

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La Croazia è rientrata a Zagabria dopo il Mondiale, ma sul volo non c'era Luka Modric che è andato subito in vacanza con la famiglia

L'avventura della Croazia di Luka Modric al Mondiale è terminata ai sedicesimi di finale con la sconfitta ai supplementari contro il Portogallo per colpa di un gol di testa del neo attaccante rossonero Gonçalo Ramos. La nazionale croata del ct Dalic è rientrata a Zagabria, ma, come riporta Sportske Novosti, sul volo che arrivava da Toronto non erano presenti tutti i giocatori e tra gli assenti c'era anche Modric che ha preferito andare subito in vacanza con la famiglia senza tornare prima in Croazia.

Dopo l'eliminazione dal Mondiale, c'è grande attesa per conoscere quale sarà il futuro del campione corato, che è attualmente svincolato visto che il suo contratto con il Milan è scaduto lo scorso 30 giugno. Secondo le ultime voci che circolano, si va verso la sua permanenza per un'altra stagione nel club rossonero, anche se il giocatore deve ancora comunicare la sua decisivione definitiva.