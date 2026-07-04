Bonanni su Leao: "In Serie A sono più le partite negative che quelle positive"
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L'ex calciatore Massimo Bonann è deluso da Rafael Leao che nelle scorse settimane ha annunciato di voler lasciare il Milan
Nonostante la buona prestazione nell'ultimo match del Portogallo contro la Croazia, arricchiata dall'assist per il gol vittoria di Gonçalo Ramos, il futuro al Milan di Rafael Leao resta molto incerto. Anzi tutto lascia pensare che le strada del club rossoneo e dell'attaccante si divideranno dopo sette anni. Massimo Bonanni, ex calciatore, ha rilasciato queste parole alla radio di tuttomercatoweb.com sul portoghese:
"Leao è uno che ha deluso, ad oggi i commenti sono sempre gli stessi. Non c'è più grande stima perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo e ha anche affermato di voler andare via. Le partite sono più quelle negative che quelle positive in Serie A".
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