Pellegatti cauto: “Modric ha svelato che deve ancora decidere”

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Carlo Pellegatti rivela che Modric non ha ancora deciso se rimanere anche il prossimo anno al Milan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Luka Modric e della decisione che in questi giorni renderà pubblica sul suo futuro. Queste le sue parole.

"Il giocatore ha rivelato ad un suo compagno con sincerità di non aver ancora deciso. Qualcuno scrive verso il sì, sicuramente ci sarà. Lui ha detto, o meglio, ha risposto dicendo "Non ho ancora deciso." Noi speriamo che la decisione vada verso il sì, che Luka Modric, protagonista anche dell'ultima sfortunata partita della Croazia che ha perso contro Portogallo dove gli è stato annullato un gol all'ultimo secondo a causa di un sensore. Ha chiuso male in campionato col Cagliari, ha chiuso in maniera sfortunata l'avventura con la nazionale e probabilmente starà seriamente pensando se dire ancora una volta sì. Non dimentichiamo che sua figlia Ema sta giocando nella under 13 mi sembra del Milan femminile, gli piace, si trova bene e questo sarà sicuramente un elemento che del quale terrà molto conto Modric".