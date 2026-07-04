Comotto ammette: "Il mio sogno è giocare insieme a Tonali. Lui e Modric i miei idoli"

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Le considerazioni del giovane centrocampista rossonero Christian Comotto, reduce dall'esperienza in Serie B con La Spezia

E' un Milan che ha deciso di puntare forte sui propri talenti. Nonostante la parentesi Liberali, i rossoneri intendono valorizzare seriamente i propri gioielli italiani. Francesco Camarda e Christian Comotto ne sono il perfetto esempio, e saranno quindi valutati durante la preparazione estiva da mister Amorim. E' proprio sul giovane centrocampista, figlio d'arte rossonero che si basa il focus di quest'oggi. In esclusiva a Cronache di Spogliatoio, Comotto ha parlato così di moltissimi temi: vita quotidiana, amicizie e valori dello sport.

Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

Amicizie extra calcio: il legame con Sandro Tonali

"Sandro è venuto anche al mio 18esimo, è quasi come se fosse un fratello per me, spesso guarda le mie partite e mi dà i consigli. Ho trovato come spalla uno dei migliori centrocampisti in Europa, quindi è un punto di riferimento e una grandissima persona. Ci pensi come sarebbe se un giorno ci trovassimo a giocare insieme? Che sia in una squadra, oppure in Nazionale, sarebbe qualcosa di incredibile, è uno dei miei idoli insieme a Modrić, che per me è un punto di riferimento da sempre e che mi portava a seguire tantissimo il Real Madrid, ovviamente anche per Ronaldo".

Una storia simile con Tonali

"Me lo ha detto, aveva la mia stessa età quando ha giocato la prima stagione con il Brescia, oltre a mio padre quindi ho chiesto anche a Sandro perché proprio quell’anno era esploso. Mi sentivo molto bambino quando ho iniziato con lo Spezia, quindi Tonali mi ha aiutato a gestire quei momenti essendoci passato qualche anno fa".