Mondiali, partono oggi gli ottavi di finale: ecco i rossoneri rimasti in gara
Tra poco ci sarà il via degli ottavi di finale del Mondiale in corso. Alle 19:00 Canada e Marocco scenderanno in campo allo Houston Stadium per giocarsi l'accesso ai quarti di finale. Di seguito il programma completo degli ottavi di finale e i rossoneri rimasti in gara con le proprie nazionali.
OTTAVI DI FINALE DEL MONDIALE
PARTE DESTRA
CANADA - MAROCCO (oggi, ore 19:00)
PARAGUAY - FRANCIA (oggi, Ore 23:00)
PORTOGALLO - SPAGNA (lunedì 6 luglio, ore 21:00)
USA - BELGIO (martedi 7 luglio, ore 02:00)
PARTE SINISTRA
BRASILE - NORVEGIA (domenica 5 luglio, ore 22:00)
MESSICO - INGHILTERRA (lunedi 6 luglio, ore 02:00)
ARGENTINA - EGITTO (martedi 7 luglio, ore 18:00)
SVIZZERA - COLOMBIA (martedi 7 luglio, ore 22:00)
I ROSSONERI ANCORA IN GIOCO NEL MONDIALE
Maignan (Francia)
Rabiot (Francia)
Leao (Portogallo)
Goncalo Ramos (Portogallo)
Pulisic (USA)
Saelemaekers (Belgio)
De Winter (Belgio)
Gimenez (Messico)
Jashari (svizzera)
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