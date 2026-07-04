Mondiali, partono oggi gli ottavi di finale: ecco i rossoneri rimasti in gara

Mondiali, partono oggi gli ottavi di finale: ecco i rossoneri rimasti in garaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:24News
di Andrea La Manna
Iniziano oggi gli ottavi di finale del Mondiale. Di seguito la lista dei rossoneri presenti.

Tra poco ci sarà il via degli ottavi di finale del Mondiale in corso. Alle 19:00 Canada e Marocco scenderanno in campo allo Houston Stadium per giocarsi l'accesso ai quarti di finale. Di seguito il programma completo degli ottavi di finale e i rossoneri rimasti in gara con le proprie nazionali.

OTTAVI DI FINALE DEL MONDIALE

PARTE DESTRA

CANADA - MAROCCO (oggi, ore 19:00)
PARAGUAY - FRANCIA (oggi, Ore 23:00)

PORTOGALLO - SPAGNA (lunedì 6 luglio, ore 21:00)
USA - BELGIO (martedi 7 luglio, ore 02:00)

PARTE SINISTRA 

BRASILE - NORVEGIA (domenica 5 luglio, ore 22:00)
MESSICO - INGHILTERRA (lunedi 6 luglio, ore 02:00)

ARGENTINA - EGITTO (martedi 7 luglio, ore 18:00)
SVIZZERA - COLOMBIA (martedi 7 luglio, ore 22:00)

I ROSSONERI ANCORA IN GIOCO NEL MONDIALE

Maignan (Francia)
Rabiot (Francia)
Leao (Portogallo)
Goncalo Ramos (Portogallo)
Pulisic (USA)
Saelemaekers (Belgio)
De Winter (Belgio)
Gimenez (Messico)
Jashari (svizzera)