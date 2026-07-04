Pellegatti spera: “Innamorato dall’idea Van Dijk, sarebbe un colpo clamoroso per carisma e mediaticità”
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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la voce che arriva dall'Inghilterra riguardo il possibile addio di Virgil Van Dijk dal Liverpool. Queste le sue parole.
"Io sono innamorato dell'idea di prendere Virgil Van Dijk e la notizia di oggi viene addirittura dalla BBC, una notizia che rivela che il Liverpool ha la volontà di aspettare offerte per Virgil Van Dijk, quindi io mi auguro che il Milan e il giocatore, uno dei giocatori preferiti da Zlatan Ibrahimovic, possa subito affondare il colpo perché a livello mediatico, a livello di carisma, quando io comincio ad avere un Milan con Modric, con Rabiot, con Van Dijk, con Gila, con Goncalo Ramos, per me la rosa sarebbe più forte di quella dell'anno scorso"
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