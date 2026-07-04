Mondiali, stasera l'ottavo tra Paraguay e Francia: Maignan e Rabiot titolari
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Stasera la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot affronterà il Paraguay negli ottavi del Mondiale. I due giocatori del Milan partiranno titolari
Questa sera inizieranno gli ottavi di finale del Mondiale. Alle23 italiane, è in programma anche il match della Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot che affronterà il Paraguay al Lincoln Financial Field Philadelphia. I due giocatori del Milan dovrebbero partire entrambi dal primo minuto. La vincente di questa sfida se la vedrà poi ai quarti contro una tra Marocco e Canada, in campo sempre questa sera alle 19.
Questa, secondo Le Parisien, la probabile formazione della Francia contro il Paraguay: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.
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