Pellegatti: “Lunedi o martedi Gila sarà rossonero, il giocatore ha l’accordo con il Milan”
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Pellegatti parla del probabile arrivo di Mario Gila in rossonero.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Mario Gila, difensore ex Lazio che sembra poter diventare a breve un nuovo giocatore rossonero. Queste le sue parole.
"Lunedì o martedì ci saranno gli incontri con la Lazio, incontri che ormai sembrano destinati a portare Gila nel Milan. Il giocatore con molta probabilità giocherà nel Milan nella prossima stagione, sono sicuri tutti i gli operatori di mercato. II Napoli ormai ha mollato perché non ha dato subito l'offerta concreta. Il Napoli si dice che debba prima vendere. L'Atalanta non è stata decisa nell'offerta, oppure ha offerto una somma che la Lazio ha ritenuto non idonea, mentre il Milan è è già d'accordo con Gila, per 5 milioni per 5 anni".
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