Anche il Milan ufficializza la cessione a titolo definitivo di Ibrahimovic Jr

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Il Milan, poco dopo l'AZ Alkmaar, ufficializza la cessione di Maximilian Ibrahimovic: giocherà con la seconda squadra del club olandese

Finisce l'esperienza di Maximilian Ibrahimovic al Milan. Il figlio di Zlatan, che ha giocato nelle giovanili rossonere fino ad arrivare a Milan Futuro dove ha giocato la prima metà della scorsa stagione, è stato ceduto a titolo definitivo alla seconda squadra dell'AZ Alkmaar in Olanda. Sempre nei Paesi Bassi lo svedese aveva trascorso la seconda parte dell'ultima stagione con lo Jong Ajax, under 23 della formazione di Amsterdam: un infortunio però ne ha condizionato il rendimento.

IBRAHIMOVIC JR CEDUTO A TITOLO DEFINITIVO: IL COMUNICATO

Di seguito viene riportato il comunicato ufficiale con cui il Milan ha ufficializzato al cessione di Maximilian Ibrahimovic a titolo definitvo alla seconda squadra dell'AZ Alkmaar: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all'Alkmaar Zaanstreek. Il Club augura a Maxi le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".