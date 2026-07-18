Salvio: "O Cardinale ha capito che così non si poteva continuare con questi risultati, oppure Amorim è la prima vera scelta condivisa"

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Fabrizio Salvio, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes raccontando l'intervista a Paulo Fonseca.

Fabrizio Salvio, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes raccontando l'intervista a Paulo Fonseca.

Come hai visto Fonseca nell’intervista fatta a Sportweek?

“Mi ha fatto molto piacere intervistare Fonseca. Ho trovato una persona cordiale. Ha espresso una sincera delusione per come sono andate le cose al Milan. All’inizio lo avevamo chiamato per cambiare la mentalità della squadra, alla fine però non è stato dato il tempo possibile per farlo realmente. Per ottenere una continuità di risultati e di gioco c’era bisogno di altri mesi. Il suo dispiacere però, come detto, è sincero. Nell’intervista Fonseca racconta la sua verità e trasmette un grande senso di incompiutezza e di delusione”.

Ha citato anche Amorim nella chiacchierata, è vero?

“Si è vero. In particolar modo quando ha parlato dell’arrivo a Milano del neo tecnico rossonero. Ha citato l’accoglienza di Milanello fatta in prima persona da Cardinale, cosa che a lui non è successa. In aggiunta, mi ha ribadito che al Milan nessuno è più grande del club, cosa che Paulo ha provato a dimostrare. Mi ha ribadito come i calciatori non fossero sopra al Milan e non avesse remore a lasciarli in panchina quando non meritavano di giocare per impegno o atteggiamento. In Italia si mette fin troppo i calciatori al di sopra della squadra, sono troppo tutelati”.

Come spieghi l’inversione di approccio con Cardinale presente in prima linea?

“O Cardinale ha capito che così non si poteva continuare con questi risultati, oppure Amorim è la prima vera scelta condivisa da tutte le “teste” che ci sono al Milan”.