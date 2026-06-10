Milan, ufficializzate altre due amichevoli estive: sfide contro Celtic e Manchester United
Il Milan ha reso ufficiali altre due amichevoli estive. In passato erano già state rese note le due gare nella tournée in Australia e Asia contro l'Inter in Australia (5 agosto) e contro il Chelsea i Indonesia (8 agosto). È stata ufficializzata un'amichevole pre tour, a Glasgow contro il Celtic il prossimo 25 luglio, e una dopo la tournée a Breslavia, in Polonia, contro il Manchester United il 15 agosto.
IL MILAN ANNUNCIA DUE AMICHEVOLI: IL COMUNICATO
Il Milan annuncia due amichevoli contro Celtic e Manchester United. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero sul proprio sito ufficiale: "AC Milan affronterà Celtic e Manchester United in due amichevoli internazionali nell'estate 2026, nell'ambito della preparazione della Prima Squadra maschile alla stagione 2026/27.
Il primo appuntamento, prima della partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, è in programma sabato 25 luglio al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic. Al rientro dalla tournée, sabato 15 agosto, i rossoneri saranno di scena alla Tarczyński Arena di Breslavia per affrontare il Manchester United. Sarà la prima volta per AC Milan nella città polacca, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di Serie A".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan