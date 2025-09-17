Milan, un anno fa l'esordio in prima squadra di Torriani contro il Liverpool in Champions League

Esattamente un anno, il 17 settembre 2024, Lorenzo Torriani, giovane portiere rossonero, ha fatto il suo esordio assoluto in gare ufficiali in prima squadra: era un Milan-Liverpool valido per la prima giornata del girone unico di Champions League e l'estremo difensore classe 2005 entrò in campo al 51' al posto dell'infortunato Mike Maignan (3-1 il risultato finale per i Reds, di Pulisic l'unica rete milanista). 

Questo il tabellino del match

MILAN-LIVERPOOL 1-3                       

Reti: 3' Pulisic, 23' Konaté, 41' Van Dijk, 67' Szoboszlai

MILAN: Maignan (51' Torriani), Calabria (70' E. Royal), Tomori (84' Gabbia), Pavlovic, Hernandez II, Loftus-Cheek (69' Abraham), Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata (84' Okafor), Leao (a disposizione: Nava, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze) - All.: Fonseca

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold (79' Gomez), Van Dijk, Konaté, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister (93' Endo), Salah (93' Chiesa), Szoboszlai, Gakpo (68' Diaz), Jota (68' Núnez) (a disposizione: Jaros, Kelleher, Bradley, Gomez, Quansah, Robertson, Jones, Morton) - All.: Slot

Arbitro: Eskas
 