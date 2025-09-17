Milan, un anno fa l'esordio in prima squadra di Torriani contro il Liverpool in Champions League
Esattamente un anno, il 17 settembre 2024, Lorenzo Torriani, giovane portiere rossonero, ha fatto il suo esordio assoluto in gare ufficiali in prima squadra: era un Milan-Liverpool valido per la prima giornata del girone unico di Champions League e l'estremo difensore classe 2005 entrò in campo al 51' al posto dell'infortunato Mike Maignan (3-1 il risultato finale per i Reds, di Pulisic l'unica rete milanista).
Questo il tabellino del match:
MILAN-LIVERPOOL 1-3
Reti: 3' Pulisic, 23' Konaté, 41' Van Dijk, 67' Szoboszlai
MILAN: Maignan (51' Torriani), Calabria (70' E. Royal), Tomori (84' Gabbia), Pavlovic, Hernandez II, Loftus-Cheek (69' Abraham), Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata (84' Okafor), Leao (a disposizione: Nava, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze) - All.: Fonseca
LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold (79' Gomez), Van Dijk, Konaté, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister (93' Endo), Salah (93' Chiesa), Szoboszlai, Gakpo (68' Diaz), Jota (68' Núnez) (a disposizione: Jaros, Kelleher, Bradley, Gomez, Quansah, Robertson, Jones, Morton) - All.: Slot
Arbitro: Eskas
