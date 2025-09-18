Milanello, il punto sugli infortunati: Pavlovic in gruppo durante la parte atletica

Il Milan prosegue il lavoro a Milanello la preparazione in vista del prossimo impegnato di campionato in programma sabato alle 20.45 sul campo dell'Udinese. Per quanto riguarda gli infortunati, Strahinja Pavlovic ieri ha svolto la parte atletica della seduta in gruppo e poi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Si sono invece allenati a parte sia Mike Maignan che Rafael Leao. Ricordiamo che ai box c'è anche Ardon Jashari che però dovrà restare fuori ancora per qualche settimana.

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY