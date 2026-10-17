L'ex mister di Cisse: "Ha margini che nemmeno lui conosce, fa cose che altri non pensano"

L'ex allenatore di Alphadjo Cisse ai tempi del Giorgione, Fabio Dalla Costa, ha parlato delle qualità del suo ex pupillo

Veneto di nascita, nella sua ascesa che lo ha portato in questa stagione a esplodere con la maglia del Milan, il giovane ragazzino Alphadjo Cisse è passato anche dal settore giovanile del Giorgione, una squadra che qualche anno prima aveva visto muovere i primi passi calcistici anche di Yunus Musah oggi compagno in rossonero. Il sito di Gianluca Di Marzio ha intervistato Fabio Dalla Costa, ai tempi tecnico di Cisse nella formazione veneta e che oggi lavora con i giovani del Treviso.

Il comento di Fabio Dalla Costa, ex tecnico di Alpha Cisse ai tempi del Giorgione: "Fa cose che magari gli altri non pensano nemmeno di fare, oppure affronta situazioni con un coefficiente di difficoltà elevato facendole sembrare normali. Basta guardare il gol al Torino, lo stop di coscia e il tiro prima che il pallone rimbalzasse. Sono qualità che o hai o non hai. Credo possa crescere ancora. Per fisicità e capacità di adattamento, secondo me può fare tutto il fronte offensivo. Ha margini che probabilmente nemmeno lui conosce fino in fondo"