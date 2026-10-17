Pellegatti: “Ci voleva anche per Amorim questa vittoria, abbiamo ritrovato dei giocatori”

Pellegatti commenta la vittoria del Milan contro il Salisburgo per 4-0.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la bella vittoria dei rossoneri sul campo del Salisburgo per 4-0. Queste le sue parole.

“Partita disintossicante dopo la prestazione del Sassuolo. Attenzione, ci voleva anche per l'allenatore Amorim, che ha messo in campo una formazione molto coraggiosa. Ieri abbiamo detto: coraggioso o imprudente? No, coraggioso, perché hanno risposto tutti molto, molto bene. Sono contento perché il Milan poi ha ritrovato dei giocatori che erano fuori ritmo. Tomori ha giocato una bella partita, Loftus-Cheek ha giocato una bella partita. Sono contento. Camarda è quello forse che ha fatto più fatica, ma signori, bisogna avere pazienza con Camarda".