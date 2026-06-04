MN - Bartesaghi racconta: "Contro il Cagliari partita difficile, forse abbiamo sbagliato atteggiamento"
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Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha risposto ad alcune domande del collega Alessandro Schiavone.
Nel post partita di Lussemburgo-Italia, sfida vinta di misura dalla Nazionale azzurra grazie alla rete di Pio Esposito, Davide Bartesaghi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dal collega Alessandro Schiavone.
Il Milan ha fallito il suo obiettivo
"Sicuramente fa dispiacere perché era un obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Il calcio è ferite e bisogna puntare tutto su l'anno prossimo".
Cosa è successo contro il Cagliari?
"È stata una partita difficile, forse abbiamo sbagliato atteggiamento ma non possiamo tornare indietro. Siamo molto dispiaciuti".
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