MN - Bergonzini: "Questa sera sarà molto diverso rispetto all'andata: è cambiato tutto, con una vittoria..."

Oggi è il giorno di Milan-Borussia Dortmund: i rossoneri sfideranno i tedeschi questa sera a San Siro e come lo stesso Pioli ha dichiarato sarà una sfida che potrebbe garantire la svolta in Champions League. In vista dell’imminente partita, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Elmar Bergonzini, firma de La Gazzetta dello Sport, esperto di Bundesliga. Ecco le sue parole:

Che tipo di sfida sarà Milan-Borussia Dortmund?

“Molto differente rispetto all’andata. È cambiato pressoché tutto. In primis, le motivazioni. Con una vittoria a San Siro, il Borussia sarebbe agli ottavi di finale di Champions”.