MN - Bianchin rivela: "Ibrahimovic in primavera ha parlato in società della volontà di portare van Dijk al Milan e l'idea è arrivata a Cardinale"
Il Milan sogna Virgil van Dijk. Il difensore, e capitano, del Liverpool è un desiderio di Zlatan Ibrahimovic, che già in primavera ha cominciato a coltivare questa suggestione. Ma quante possibilità di sono dietro quest'operazione apparentemente molto complicata? Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin.
Van Dijk Milan è un’idea di Ibrahimovic che si concretizzerà mai in trattativa o rimarrà tale?
"Difficile dirlo. Sulla Gazzetta abbiamo riportato quello che abbiamo saputo: Ibrahimovic in primavera ha parlato apertamente in società della volontà di portare Van Dijk al Milan e l’idea è arrivata a Cardinale. Da qui in avanti, dipenderà dalle valutazioni sui costi e dalla reazione eventuale di Virgil e Liverpool".
Quali potrebbero essere, tra i tanti, gli ostacoli a questa trattativa?
"Certo, gli ostacoli sono molti. L’ingaggio di Van Dijk, la volontà del Liverpool che ha già perso Konaté, le riflessioni di Virgil sul suo futuro. L’eliminazione dell’Olanda dal Mondiale, quanto meno, può accelerare il processo".
Che lei sappia: Ibrahimovic ci ha già parlato?
"No, a quanto sappiamo non c’è una trattativa in corso, soltanto la volontà di Ibrahimovic e del club di valutare l’operazione".
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