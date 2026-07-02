Cugini sulla prossima corsa scudetto: "Milan e Juve le vedo ancora un po' lontane"

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immo Cugini, su TMW Radio, ha fatto i suoi primi pronostici verso il prossimo campionato: "Non credo che il Napoli possa..."

Il Milan porta avanti con convinzione il proprio piano sul mercato, lavorando contemporaneamente sugli acquisti e sulla definizione della squadra per la nuova stagione.

L'ingaggio di Gonçalo Ramos è solo una delle operazioni avviate dalla dirigenza, impegnata nell'allestimento di una rosa competitiva, completa e capace di offrire diverse soluzioni tecniche. Parallelamente vengono analizzate anche le possibili uscite, i rinnovi dei calciatori più importanti e la crescita dei giovani talenti presenti tra vivaio e prima squadra. Tutti fattori destinati a incidere sulle prossime decisioni.

La volontà del club è mettere nelle mani dell'allenatore un gruppo solido, equilibrato e pronto ad affrontare tutti gli impegni della stagione. Intanto la società resta vigile sul mercato, mantenendo aperti i dialoghi con vari club e valutando nuove occasioni fino al termine della sessione estiva.

Intanto Mimmo Cugini, su TMW Radio, ha fatto i suoi primi pronostici verso il prossimo campionato: "Non credo che il Napoli possa fare un mercato, dopo gli ultimi due, dispendioso. Milan e Juve le vedo ancora un pò lontane, quindi ci sta includere anche la Roma".