Piccari sulla differenza tra Serie A e Premier: "Le colpe sono degli altri che..."

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Su TMW Radio, Marco Piccari ha parlato così della differenza tra Serie A e Premier dopo gli ultimi acquisti monstre del Tottenham

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato, seguendo una strategia che comprende sia i nuovi innesti sia la programmazione dell'intera stagione.

L'arrivo di Gonçalo Ramos costituisce soltanto una delle prime mosse della dirigenza, al lavoro per costruire una rosa completa, competitiva e ricca di alternative in ogni reparto. Allo stesso tempo vengono valutate con attenzione le possibili cessioni, i rinnovi dei giocatori considerati centrali nel progetto e il percorso di crescita dei giovani più promettenti provenienti dal vivaio e dalla prima squadra. Tutti elementi che avranno un peso importante nelle scelte delle prossime settimane.

L'obiettivo della società è consegnare all'allenatore un organico affidabile, equilibrato e pronto ad affrontare ogni competizione. Nel frattempo il club continua a monitorare il mercato, mantenendo vivi i contatti con diverse società e valutando eventuali opportunità prima della chiusura della finestra estiva.

Intanto su TMW Radio, Marco Piccari ha parlato così della differenza tra Serie A e Premier dopo gli ultimi acquisti monstre del Tottenham: "In questo momento la Premier League fa quello che vuole. Sono stati bravi a costruirsi la situazione in cui si trovano. Ogni squadra ha lo stadio di proprietà e fanno grande business. Le colpe sono degli altri che non sono riusciti a replicare ciò che hanno fatto le squadre inglesi".