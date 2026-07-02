Liberali e il "no" al Milan per il Como, Martorelli: "Ecco la grande qualità del ragazzo"

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La notizia delle ultime ore, intanto, è l'approdo di Mattia Liberali al Como. Giocondo Martorelli, su TMW Radio, ne ha parlato così

Prosegue senza soste il lavoro del Milan sul mercato, con una strategia che punta sia al rafforzamento della rosa sia alla pianificazione dell'intera annata.

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta solo una delle prime operazioni della dirigenza, impegnata a costruire un organico competitivo, completo e ricco di alternative in ogni zona del campo. Allo stesso tempo vengono prese in considerazione le possibili cessioni, i rinnovi contrattuali dei giocatori chiave e il percorso di crescita dei giovani più interessanti. Aspetti che saranno determinanti nelle valutazioni future.

L'intento della società è fornire all'allenatore una squadra affidabile e pronta per affrontare tutte le competizioni. Nel frattempo il club continua a osservare attentamente il mercato, mantenendo vivi i contatti con diversi interlocutori e cogliendo eventuali opportunità prima della chiusura del mercato.

La notizia delle ultime ore, intanto, è l'approdo di Mattia Liberali al Como. Giocondo Martorelli, su TMW Radio, ne ha parlato così: "La grande qualità di questo ragazzo è nell'aver saputo accettare il momento in cui non giocava e farsi trovare pronto quando serviva. Un allenatore certe cose le notano, è un grande professionista. Oltre alle sue qualità da calciatore. Fabregas non più un allenatore, è un Ferguson al Como. Sono lungimiranti lì, prendono giocatori adatti al proprio stile di gioco, di gamba, giovani, grandi professionisti che vogliono migliorarsi. Fabregas migliora tutti".