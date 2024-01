MN - Biasiolo: "Loftus-Cheek finalmente decisivo come ad inizio stagione"

Il Milan è reduce da una bella e netta vittoria sul campo dell'Empoli con il risultato di 3-0 in favore dei rossoneri, tornando così dopo 3 mesi a conquistare tre punti in campionato lontano da San Siro. Dopo il gol in Coppa Italia, ancora Leao decisivo con un assist per Loftus Cheek, in rete per la seconda volta con la maglia rossonera. Non ha trovato la gioia del gol Christian Pulisic, ma l'americano quest'oggi è stato autore di un'altra buonissima partita, mettendo a segno l'ennesimo assist stagionale, regalando così a Chaka Traorè il sorriso per la prima rete in Serie A.

Riguardo al successo del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giorgio Biasiolo, ex pilastro rossonero. Questo un breve estratto dell'Intervista: "Ieri si sono viste delle trame di gioco migliori rispetto agli ultimi due mesi. Per esempio, nell’azione del primo gol di Loftus-Cheek, che - gradualmente - sta tornando quello di iniziò stagione”.