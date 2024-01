MN - Boateng ed il suo ruolo nella FIFA: "Pronti a coinvolgere persone per metterci la faccia sul tema razzismo"

Sabato 20 gennaio 2024 l'Italia ed il mondo intero hanno assistito all'ennesima, ripugnante, manifestazione di razzismo all'interno di uno stadio. Durante Udinese-Milan il portiere rossonero Mike Maignan è stato oggetto, in modo reiterato, di pesanti insulti razzisti che hanno portato l'arbitro Maresca a sospendere temporaneamente la partita al 34esimo minuto.

Per parlare di questo tema più che mai attuale la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Kevin-Prince Boateng (CLICCA QUI), ex numero 10 rossonero che, suo malgrado, ha vissuto sulla sua pelle episodi del genere. Oggi l'ex centrocampista sta collaborando con la FIFA di Infantino, insieme ad altri atleti ed ex calciatori, per muoversi concretamente proprio su questi temi.

Com’è questo ruolo alla Fifa?

“Sono un consulente di Infantino, sono molto vicino a Rio Ferdinand, parliamo con Vinicius Junior, parleremo con Thiago Silva, con Rakitic, stiamo contattando diversi giocatori ed ex per coinvolgere persone che ci mettono la faccia”.