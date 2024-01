MN - Boateng sul 3 a 0 a tavolino: "Con questa regola nessuno più si comporterebbe così"

Sabato 20 gennaio 2024 l'Italia ed il mondo intero hanno assistito all'ennesima, ripugnante, manifestazione di razzismo all'interno di uno stadio. Durante Udinese-Milan il portiere rossonero Mike Maignan è stato oggetto, in modo reiterato, di pesanti insulti razzisti che hanno portato l'arbitro Maresca a sospendere temporaneamente la partita al 34esimo minuto.

Per parlare di questo tema più che mai attuale la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Kevin-Prince Boateng (CLICCA QUI), ex numero 10 rossonero che, suo malgrado, ha vissuto sulla sua pelle episodi del genere. Oggi l'ex centrocampista sta collaborando con la FIFA di Infantino, insieme ad altri atleti ed ex calciatori, per muoversi concretamente proprio su questi temi.

Il 3-0 immediato potrebbe essere la mossa definitiva per debellare il problema?

“Penso che se ci fosse questa regola non lo farebbe più nessuno, perché andresti a far perdere la tua squadra del cuore. Un turno a porte chiuse non serve a molto. Servono riscontri oggettivi con telecamere e microfoni che vanno a prendere subito chi fa queste cose e lasciarlo fuori dagli stadi per sempre”.