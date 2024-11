MN - Brambati: "Con una squadra del genere, non so se Fonseca possa avere degli alibi"

Il Milan visto contro la Juventus è uscito tra i fischi di un pubblico frustrato dalla pochezza vista in campo. E con la classifica che inizia a preoccupare. Ne abbiamo parlato con Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. In esclusiva per MilanNews.it

La classifica vede il Milan già ampiamente attardato

"Difficile da spiegare perché il Milan ha nei singoli tantissima qualità davanti, solo che questa qualità non sempre viene messa in evidenza. E non capisco se sono i giocatori che non riescono ad aderire a quelli che sono i concetti dell'allenatore o c'è altro".

Dopo un terzo di stagione anche gli alibi di Fonseca stanno sparendo

"Io non so se con una squadra del genere Fonseca possa avere degli alibi. Io ho sempre eletto il Milan come una delle favorite con Inter e Napoli per la vittoria del campionato, poi ci sono le outsider. Mi aspettavo molto di più dal Milan, nel complesso".