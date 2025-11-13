MN - Brambati: "Milan, hai perso troppi punti per strada. La Cremonese è stato un caso, ma con Pisa e Parma dovevi vincere"

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Un primo bilancio sulla stagione del Milan, e quel rapporto di fiducia e stimoli tra Leao e mister Allegri.. ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

"È stato eclatante buttare via punti contro il Parma, in quel modo, un peccato. Credo però che Max stia facendo un ottimo lavoro, non dimentichiamoci il Milan dell’anno scorso.. oggi sta lottando in modo importante per rientrare in Champions e ha tutte le carte in regola per farlo. I rossoneri hanno una rosa che gli permette di essere lì, con qualche recriminazione anche. Con la Cremonese è stato un caso, ma con Pisa e Parma dovevi portarla a casa, anche contro la Juve. Ci sono dei punti che mancano al Milan, punti lasciati lì come dei polli..".

Sul mercato invernale

"Sicuramente qualcosa devi fare. Serve qualcosa dietro e anche un attaccante importante. Sono convinto che la società lavorerà su questi temi. Perchè il secondo tempo contro il Parma è stato di difficoltà, salvo solo Maignan che ha fatto un prodigio di parata. Quindi in inverno mi auguro che il Milan lavorerà su due rinforzi".