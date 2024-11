MN - Brambati: "Se il Milan registra la difesa può fare male a tutte. È ancora da scudetto"

vedi letture

Il Milan visto contro la Juventus è uscito tra i fischi di un pubblico frustrato dalla pochezza vista in campo. E con la classifica che inizia a preoccupare. Ne abbiamo parlato con Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. In esclusiva per MilanNews.it

Fonseca dice di credere ancora nello scudetto

"Sono convinto che il Milan sia ancora potenzialmente una delle candidate al titolo, perché con le qualità che ha questa squadra deve crederci. Se registri l'aspetto difensivo puoi sicuramente fare male a tutte le squadre. C'è da capire se questo allenatore sia stato capito, soprattutto da giocatori come Theo e Leao che in fase offensiva hanno sempre fatto la differenza, basti vedere l'anno dello scudetto. E non può essere che un giocatore nell'arco del tempo perda le qualità che ha".