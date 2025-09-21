MN - Ceccarini: "Gimenez? Per me è un buon attaccante, ma il suo futuro al Milan dipende da lui"
Intervenuto così sul momento che sta vivendo il Milan di Allegri, ma anche con uno sguardo al futuro e al prossimo calciomercato, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in esclusiva su MilanNews.it. Queste le idee e pensieri di Ceccarini sulla squadra rossonera, ecco un breve estratto:
Sul mercato?
"A me è piaciuto il mercato del Milan, Jashari ad esempio ha subito un brutto infortunio, poi però ci sono gli arrivi di peso di Modric, Rabiot e lo stesso Jashari a centrocampo. A questa squadra manca un difensore di esperienza, lo avevano cercato con Gomez del Liverpool ma sono mancati i tempi tecnici, credo che a gennaio il Milan possa tornare su un profilo così in difesa. Tutto dipende anche dal rendimento di Gimenez, che secondo me è un buon attaccante, ma dipende da lui, dai gol che farà o non farà. Il Milan comunque, ad ora la vedo squadra più compatta rispetto al recente passato".
