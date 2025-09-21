MN - Ceccarini: "Gimenez? Per me è un buon attaccante, ma il suo futuro al Milan dipende da lui"

vedi letture

Intervenuto così sul momento che sta vivendo il Milan di Allegri, ma anche con uno sguardo al futuro e al prossimo calciomercato, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in esclusiva su MilanNews.it. Queste le idee e pensieri di Ceccarini sulla squadra rossonera, ecco un breve estratto:

Sul mercato?

"A me è piaciuto il mercato del Milan, Jashari ad esempio ha subito un brutto infortunio, poi però ci sono gli arrivi di peso di Modric, Rabiot e lo stesso Jashari a centrocampo. A questa squadra manca un difensore di esperienza, lo avevano cercato con Gomez del Liverpool ma sono mancati i tempi tecnici, credo che a gennaio il Milan possa tornare su un profilo così in difesa. Tutto dipende anche dal rendimento di Gimenez, che secondo me è un buon attaccante, ma dipende da lui, dai gol che farà o non farà. Il Milan comunque, ad ora la vedo squadra più compatta rispetto al recente passato".