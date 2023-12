MN - Comazzi sicuro: "A gennaio vedo un Milan attivo. Mi aspetto almeno un difensore e un attaccante"

Le festività natalizie sono state archiviate e ora è tempo per il Milan di tornare a pensare al campo. Anche perché c'è una situazione non idialliaca da sistemare: i rossoneri sono reduci da un deludentissimo pareggio in casa della Salernitana ultima in classifica e ora sono scivolati a undici punti dall'Inter capolista, un'enormità con ancora due partite da giocare nel girone di andata. Sul periodo nero dei rossoneri la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore rossonero Alberto Comazzi. Le sue dichiarazioni.

Che tipo di mercato ti aspetti a gennaio?

“Mi aspetto un Milan attivo. I dati parlano chiaro: per vincere ti occorre una difesa impeccabile, che - a oggi - i rossoneri non hanno e un reparto offensivo più lungo. Per cui, mi aspetto almeno un difensore e un attaccante”.