MN - Corazzi: "Io penso che il ds debba rappresentare la società e dev'essere in grado di dialogare con i giocatori"

Il momento del Milan visto dagli occhi di Cronache di Spogliatoio e del suo direttore, Emanuele Corazzi. Per dare uno sguardo diverso a quella che è la situazione attuale dei rossoneri lo abbiamo incontrato telefonicamente con un focus particolare a quelle che sono i trend topic dell’attualità milanista come, ad esempio, quello della nomina di un nuovo direttore sportivo che si andrà a inserire nell’attuale struttura dirigenziale.

Il metodo “simil Premier League” alla fine non ha pagato.

“Anche perché quella struttura prettamente manageriale che c’era una volta in Inghilterra, oggi non esiste più. Il Manchester City ha avuto Begiristain, il Liverpool ha un ds bravissimo come dimostrano i risultati e le scelte fatte sui giocatori. Lo United ha provato a tenere quel modello inglese per poi prendere anche loro quella figura del ds, ma anche lì le cose non sono andate bene. Io sono un fan della figura del direttore sportivo e penso che sia quella persona che rappresenta la società e che è in grado di dialogare con i giocatori ed essere accanto anche all’allenatore, gestendo tante cose e che può fare la differenza”.