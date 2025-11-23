MN - Cuomo: "Se il Milan dovesse vincere parleremmo di una squadra assolutamente candidata per lo scudetto"

È quel giorno lì. La città si ferma e si divide in due fazioni, una di colore rossonero, l'altra di nerazzurro, per una partita, o meglio, la partita: il derby di Milano. Una gara molto importante, sia per l'Inter di mister Christian Chivu che per il Milan di Massimiliano Allegri, divise al momento da appena 2 punti in classifica. Di questa suggestiva, emozionante ma soprattutto elettrica sfida la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in compagnia del collega di TeleLombardia Michael Cuomo.

Domani è più importante o decisiva?

"Importante perché vincere dà consapevolezza all'esterno. Se il Milan dovesse vincere domani parleremmo di una squadra assolutamente candidata per lo scudetto, che supererebbe l'Inter in classifica, che ha un percorso di 20 partite, che potrebbero essere 22, non intervellato dalla Champions League. Gli altri hanno almeno 4 partite in più di Champions da giocare fisicamente e mentalmente, e l'eventuale playoff. Il Milan in questi mesi potrà beneficiare del calendario. Però dovesse vincere il Milan dovrà convinvere con la pressione: e riuscità questa squadra convivere con la pressione? La ricetta giusta è la spensieratezza, un po' come la squadra di Pioli campione d'Italia. Se vinci domani entri in una nuova dimensione, dove non puoi più nasconderti e dove ogni partita devi dimostrare di essere da scudetto".