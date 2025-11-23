VIDEO MN - L'arrivo a San Siro del pullman del Milan per il derby
È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan: questa volta, rispetto al solito, l'accoglienza è stata mista. Inevitabile quando si tratta del derby da giocare in casa dell'Inter.
Il fischio d'inizio è alle 20.45, queste le immagini dell'arrivo dei rossoneri allo stadio raccolte dai nostri inviati.
