VIDEO MN - L'arrivo a San Siro del pullman del Milan per il derby
Oggi alle 19:23News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan: questa volta, rispetto al solito, l'accoglienza è stata mista. Inevitabile quando si tratta del derby da giocare in casa dell'Inter.

Il fischio d'inizio è alle 20.45, queste le immagini dell'arrivo dei rossoneri allo stadio raccolte dai nostri inviati.