Primo derby per Bartesaghi, Ambrosini: "Sicuramente avrà emozione"
MilanNews.it
Primo derby in Serie A per Davide Bartesaghi, con Allegri che ha scelto lui sulla fascia sinistra al posto di Estupinan. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, ne parla così:
“Sicuramente avrà emozione il ragazzo. Viene da una partita, quella in casa contro la Roma, in cui i primi 30 minuti ha avuto grande difficoltà. Poi dopo si riprende. La gestione dell’emozione oggi sarà tanta ma anche in condizioni normali questo dimostra che preferiscono lui ad Estupinan”
Milan con Pulisic e Leao in attacco. Marchegiani: "Dovranno essere bravi in ripartenza, ma anche a tenere palla"
Allegri: "Bartesaghi sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma sicuramente affidabile e di grande futuro"
