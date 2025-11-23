Primo derby per Bartesaghi, Ambrosini: "Sicuramente avrà emozione"

Primo derby in Serie A per Davide Bartesaghi, con Allegri che ha scelto lui sulla fascia sinistra al posto di Estupinan. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, ne parla così:

“Sicuramente avrà emozione il ragazzo. Viene da una partita, quella in casa contro la Roma, in cui i primi 30 minuti ha avuto grande difficoltà. Poi dopo si riprende. La gestione dell’emozione oggi sarà tanta ma anche in condizioni normali questo dimostra che preferiscono lui ad Estupinan”