Rabiot a DAZN: "Sono contento di essere tornato, una partita così è solo emozione"

Adrien Rabiot ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan di questa sera. Le sue dichiarazioni:

Ti sei fatto attendere…

“Sono contento di essere tornato, mi mancava il campo. Una partita così è solo emozione e divertimento, sono contento”.

L’hai sentito Thuram in questi giorni?

“Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla partita. Sarà una bella sfida, loro sono pronti e anche noi, abbiamo lavorato bene”.