Serginho sul derby: "Non esistono favoritismi. È una partita particolare"

Nel pre partita del derby di Milano tra l'Inter e il Milan, l'ex calciatore rossonero Serginho è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida di San Siro.

Derby, una partita che hai sempre saputo interpretare con grandi vittorie e successi

"Il derby è una partita particolare. Si sente l'energia di San Siro, la rivalità delle due squadre, la tensioni. E il derby è il più importante d'Europa, eprché avere due squadre così importanti, come Inter e Milan, nella stessa città, Milano, è bello, molto sentito".

Che derby ti aspetti?

"Loro arrivano in un momento più positivo a livello di risultati, ma il derby è una partita particolare. I favoriti non esistono, c'è una rivalità così grande, la tensione, fanno sì che questa sia una partita unica".

Un parere su Bartesaghi

"Chiaramente credo che sia il suo primo derby. La tensione è grande, ma è un giocatore che sta dimostrando di essere un giocatore in grado di vestire la maglia del Milan. Quando sente questo stadio che inizia ad urlare l'atmosfera ti fa diventare un pochino più nervoso, ma sono sicuro che lui sia preparato per affrontare questa difficoltà e farà una grande partita".