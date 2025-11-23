Pagni sull'Italia: "Andremo al Mondiale e faremo bene se saranno concreti"

Danilo Pagni, direttore sportivo e talent scout, in un'intervista ai microfoni di TMW ha parlato così della Nazionale italiana, in vista di quello che è stato e di quello che sarà il playoff di marzo per andare al Mondiale 2026. Pagni si è soffermato anche su Gennaro Gattuso: "Grande rispetto per il mio amico di infanzia. Lui ha azzeccato subito la scelta di abbinare Retegui e Kean.

Ma se pensiamo che servano motivazioni per essere in Nazionale, allora penso che sia giusto non aver partecipato a due Mondiali e aver fatto una magra figura all’Europeo. Andremo al Mondiale e faremo bene se saranno concreti".