MN - Damiani: "Nkunku è forte e lo dimostrerà durante l'anno"
MilanNews.it
In occasione del Festival dello Sport di Trento la redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Oscar Damiani, noto intermediario ed agente di calcio nonché ex calciatore del Milan e tifoso della Fiorentina, due squadre che si affronteranno alla ripartenza del campionato. Con il procuratore abbiamo parlato di tutta l'attualità rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
Nkunku è un acquisto sottovalutato per il tipo di giocatore che è?
“È forte, sa fare la difensiva, la fase d’attacco, fa qualche gol. È un giocatore completo. Non ha grande fisicità ma ha grande dinamismo, è un giocatore forte e lo dimostrerà durante l’anno”.
