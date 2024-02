MN - De Vecchi: "Il Milan può vincere l'Europa League e qualificarsi per la prossima Champions"

Giornata importante per il Milan: i rossoneri oggi alle 18.45 scenderanno in campo al Roazhon Park contro il Rennes nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. La squadra di Stefano Pioli difende il cospicuo vantaggio di tre gol ottenuto nel primo round settimanta scorsa, a San Siro. Allo stesso tempo il Diavolo è chiamato al riscatto dopo Monza. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, per parlare della gara di stasera e del momento del Milan.

Realisticamente ti sembra un Milan in grado di vincere l’Europa League?

“Mi sembra che l’obiettivo in questione sia già stato esplicitato da Pioli, che ha motivato i calciatori con l’articolo secondo il quale i rossoneri avrebbero soltanto il 5% di vincerla. Penso proprio di sì”.

In un campionato imprevedibile e ricco di colpi di scena, non converrebbe dapprima blindare la qualificazione in Champions?

“Io penso che il Milan abbia tutte le carte in regola sia per vincere l’Europa League, sia per qualificarsi in Champions. Non vedo nebbia all’orizzonte”.