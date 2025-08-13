MN - De Winter nel pomeriggio sarà presente a Milanello

Come appreso dalla nostra redazione, dopo aver svolto visite mediche ed idoneità sportiva nella giornata di ieri, il nuovo difensore del Milan Koni De Winter sarà presente questo pomeriggio a Milanello. Una giornata che lo vedrà unirsi al gruppo squadra in vista dell'importante impegno di Coppa Italia contro il Bari, domenica sera a San Siro.

Il profilo e le caratteristiche

Il profilo che viene delineato è quello di un ragazzo mentalmente pronto, fisicamente dotato e con grandissimo potenziale, a cui va fatto un naturale percorso di crescita per fargli trovare continuità, malizia e tutte quelle caratteristiche un centrale di difesa matura col tempo. Lui intanto, a 23 anni, ha quasi 70 presenze in Serie A: non male. Ci sono aspetti negativi? Alcuni. Sebbene tenti di importare con personalità e cerchi molto la verticalità, si fida molto della sua tecnica, deve migliorare nelle scelte. Nelle ultime stagioni ha avuto qualche problema fisico di troppo, ma nella seconda parte di stagione al Genoa è riuscito a giocare con molta più continuità dopo il problema alla coscia accusato in autunno.