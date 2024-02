MN - Furlani: "Abbiamo avuto un periodo difficile, ma ora sta andando bene. Leao sfortunato davanti alla porta, i gol arriveranno"

Nel corso dell'evento organizzato dal Milan per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURES, è intervenuto fra gli altri anche l'amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani, che si è intrattenuto con i media rispondendo ad alcune domande. Queste le sue dichiarazioni.

Sul rendimento del Milan:

"E' andata come andata. Abbiamo avuto un periodo non facilissimo e siamo anche stati sfortunati per la questione infortuni, ma adesso piano piano stanno rientrando tutti. Le ultime partite sono andate bene. Ora dita incrociate e speriamo di finire la stagione bene. Noi comunque andiamo in campo ogni partita per vincere. I conti si fanno alla fine".

Su Leao:

"Tutti i nostri giocatori sono apprezzati. Rafa è stato sfortunato davanti alla porta. I gol arriveranno".